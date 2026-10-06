В Подмосковье рассказали о долговечной кровле для капремонта жилых домов

Фальцевая кровля, которую используют при капитальном ремонте многоквартирных домов в Подмосковье, может служить до 150 лет в зависимости от материала. Герметичность покрытия обеспечивают соединения без сквозных отверстий, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фальцевую кровлю изготавливают из листовой и рулонной оцинкованной стали, в том числе с полимерным покрытием. Отдельные элементы соединяют фальцами — швами, которые образуются при загибе краев металлических листов, называемых картинами, и их плотном соединении.

В отличие от крепления саморезами и гвоздями, фальцевое соединение не оставляет сквозных отверстий, через которые могла бы проникнуть вода. Это обеспечивает герметичность крыши.

Помимо стали, для такой кровли используют алюминий, медь и цинк-титан. Стальные панели с полимерным покрытием служат до 50 лет, алюминиевые — до 70, медные — до 150.

При капремонте фальцевая кровля нередко заменяет устаревшие асбестоцементные листы. Такая замена продлевает срок службы крыши и улучшает ее внешний вид: металлическое покрытие выглядит аккуратно и современно.

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта проверяют соблюдение технологии монтажа фальцевой кровли. Это позволяет обеспечить долгую эксплуатацию новой крыши.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.