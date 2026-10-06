Автопарк учреждений по содержанию территорий Подмосковья вырос на 15%

Муниципальные учреждения по содержанию территорий Подмосковья завершают подготовку к зиме. В 2026 году для них закупили порядка 680 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Автопарк муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) Подмосковья в 2026 году вырос на 15%. Инспекторы профильного министерства обследовали все учреждения: оценили состояние техники, обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и противогололедными материалами, наличие договоров и укомплектованность штата.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что синоптики прогнозируют снежную зиму. Учреждения оптимизируют рабочие процессы и продолжают внедрять технологии искусственного интеллекта.

«Центр содержания территорий в зимний период станет основным инструментом принятия решений. Он работает с мая этого года и за это время показал свою эффективность. Основной показатель — снижение количества обращений жителей», — отметил Игорь Даниленко.

Зимой центр будет отслеживать погоду каждые три часа и в реальном времени формировать задания для выхода техники и дворников. Работу будут контролировать через «Яндекс.Вектор» и камеры видеонаблюдения. Во время пиковых снегопадов ручную уборку планируют усилить с помощью сервиса «Яндекс.Смена».

Больше всего техники закупили муниципалитеты, которые переходят от подрядчиков к уборке собственными силами. Так уже обслуживают 70% территории региона. В 2026 году переход планируют завершить еще в пяти округах — Богородском, Домодедове, Мытищах, Солнечногорске и Электростали. Все муниципалитеты должны перейти на этот формат в 2028 году.

Численность дворников, водителей и механизаторов увеличилась с 12 250 до 14 600 человек. Укомплектованность штата МБУ за 2026 год выросла с 87% до 92%.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.