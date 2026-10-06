Музей «Новый Иерусалим» открывает городские экскурсии «По страницам одной истории: Воскресенск – Новый Иерусалим – Истра». Участники познакомятся с историей города, его достопримечательностями и известными жителями, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» запускает пешие экскурсии по Истре. Маршрут «По страницам одной истории: Воскресенск – Новый Иерусалим – Истра» будут вести специалисты музея.

Прогулка начнется на площади Революции — центральной площади Истры. Участникам расскажут о формировании Воскресенска, как раньше назывался город, и влиянии патриарха Никона на его образование. Гости увидят Ново-Иерусалимский монастырь, познакомятся с топонимикой Русской Палестины и пройдут по старинным улицам. Экскурсоводы расскажут и о времени, когда здесь служил молодой врач Антон Чехов, только начинавший путь в большую литературу.

Маршрут завершится в музее «Новый Иерусалим». Его история тесно связана с Истрой и Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Эту связь отражают ценные реликвии из коллекции: старинные рукописи, редкие книги, документы, оружие, археологические, этнографические и изобразительные материалы разных эпох.

Экскурсия длится 1 час 30 минут. В плохую погоду ее продолжительность могут сократить. Возможна организация индивидуальных экскурсий.

Подробности, расписание и билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим». Возрастная категория — 12+.

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