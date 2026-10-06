В Дмитрове начали обустраивать каток на Торговой площади

Подготовка катка к зимнему сезону началась 6 октября на Торговой площади в Дмитрове. Его планируют открыть 1 декабря, если позволят погодные условия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Торговой площади в Дмитрове 6 октября начались работы по обустройству ледовой площадки и необходимой инфраструктуры. Подготовка продолжится в течение осени. Открытие планируют на 1 декабря с учетом погодных условий.

Как и в прошлом сезоне, на катке будут работать прокат коньков и теплая раздевалка. Он станет одной из основных зимних площадок в центре города.

«Каток на Торговой площади уже стал привычным местом зимнего отдыха для жителей. В прошлом сезоне его посетили более 50 тысяч человек. Задача — подготовить площадку к началу зимы и сделать так, чтобы здесь снова было удобно проводить время всей семьей», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

В прошлом сезоне на катке проходили массовые катания и спортивные мероприятия, в том числе встречи проекта «Выходи во двор». Здесь также состоялись гала-матч с участием «Легенд хоккея» и ледовый спектакль «Щелкунчик».

О дате открытия и программе нового сезона сообщат дополнительно.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.