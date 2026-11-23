Коммунальные службы Московской области приступили к установке новогодних елок во дворах и оформлению общественных пространств, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье началась подготовка общественных территорий к новогодним праздникам. Сотрудники коммунальных служб устанавливают елки во дворах и проверяют устойчивость конструкций перед украшением.

Елки оформляют игрушками и светодиодными гирляндами. После завершения работ сотрудники проведут обязательное тестирование всех световых и декоративных элементов.

Жители могут предложить украсить двор, установить ель или оформить подъезд. Для этого необходимо обратиться в свою управляющую организацию.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.