В карельском городе Костомукша мужчина напал на племянницу из-за того, что ему не понравился ее домашний наряд. Теперь девушка и ее мать были вынуждены уехать в другой населенный пункт, опасаясь за собственную жизнь, и больше не могут навещать своего умирающего дедушку, сообщает gubdaily.ru .

По словам пострадавшей, вместе с мамой и двумя кошками она приехала в Костомукшу, чтобы проведать тяжелобольного дедушку. Вечером 20 ноября в квартире бабушки дядя вернулся домой в тот момент, когда девушка накладывала себе ужин на кухне.

Поскольку отношения с мужчиной у них напряженные, пострадавшая вместе с матерью обычно старались лишний раз не пересекаться с ним и закрывались в отдельной комнате.

Увидев племянницу в майке и штанах, мужчина взбесился.

«Он начал кричать, чтобы меня одели, что я одета как шлюха», — добавила девушка.

Когда возмущенная племянница спросила, кто он такой и как смеет с ней так разговаривать, родственник схватил ее за волосы и начал таскать. Из-за разразившегося скандала бабушке стало плохо, и мать девушки осталась присматривать за пожилой женщиной.

Затем пострадавшая бросилась искать своих питомцев, поскольку в разгар ссоры одну из кошек дядя держал в руках. Когда девушка зашла в комнату, агрессор нагнал ее и со всей силы ударил по лицу. Попытка укрыться на кухне закончилась новым нападением. Мужчина снова набросился на племянницу и ударил ее так сильно, что та рухнула на пол. Мать попыталась заслонить дочь собой, но разъяренный родственник стал угрожать и ей.

В итоге девушке удалось вызвать бригаду скорой помощи для бабушки и наряд полиции. Прибывшие правоохранители пояснили, что не могут вывести хозяина из его собственного жилья, но сопроводили пострадавшую с матерью, чтобы они смогли безопасно забрать вещи и покинуть квартиру.

Девушка уже подала заявление в полицию. Она убеждена, что агрессор полностью контролирует общение с бабушкой, из-за чего внучка больше не может навестить умирающего дедушку. В своем блоге она подчеркнула, что если с ней или ее матерью что-то случится, это нельзя считать несчастным случаем.

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