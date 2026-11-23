Участники отряда «Восток» из Электрогорска нашли останки Федора Степановича Рубцова, пропавшего без вести в 1941 году, и установили его личность. В октябре солдата с воинскими почестями похоронили на малой родине рядом с родными, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского горокруга.

Поисковый отряд «Восток» обнаружил останки Федора Степановича Рубцова в августе. Личность бойца установили благодаря записке в солдатском медальоне. Более восьми десятилетий семья не знала о судьбе близкого.

Команда под руководством Егора Черналова восстановила историю солдата и вернула ему имя. В октябре его останки с воинскими почестями предали земле на малой родине, рядом с родными.

В День поисковика Московской области администрация Павлово-Посадского горокруга поблагодарила Егора Черналова, участников отряда и всех, кто ищет и хоронит погибших воинов, помогает семьям узнать судьбу близких и сохраняет историческую память.

Поисковое движение Московской области объединяет 12 объединений, 113 отрядов и более 3 тыс. человек. В 2026 году поисковики провели свыше 300 экспедиций, обнаружили останки 54 защитников Москвы и установили пять имен.

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Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.