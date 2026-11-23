Плата за отопление и содержание жилья зависит от площади квартиры, а расчет за ряд коммунальных услуг — от показаний счетчиков или числа зарегистрированных жильцов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснило, как формируются суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги и в каких случаях учитывают площадь квартиры или число зарегистрированных граждан.

При расчете платы за отопление ключевое значение имеет площадь жилого помещения. Количество зарегистрированных в квартире людей на эту сумму не влияет.

Плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение рассчитывают по показаниям счетчиков. Если приборов учета нет или их показания не передают, применяют нормативы потребления. В этом случае на итоговую сумму влияет число зарегистрированных в квартире граждан.

Плата за содержание жилого помещения не зависит от количества проживающих. Собственники оплачивают содержание общего имущества многоквартирного дома пропорционально своей доле в праве общей собственности. Эта доля зависит от площади квартиры, поэтому плату рассчитывают исходя из количества квадратных метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.