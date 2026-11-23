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Проезд по Южно-Лыткаринской автодороге остается бесплатным. Информация о взимании платы с 21 ноября не соответствует действительности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В пабликах появилась информация, что с 21 ноября проезд по Южно-Лыткаринской автодороге стал платным. В Минтрансе Подмосковья уточнили, что сейчас плата не взимается и оплачивать поездки не требуется.

Основанием для публикаций стало постановление правительства Московской области об использовании дороги на платной основе. Документ принят в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 257-ФЗ. Само по себе это решение не означает немедленного начала взимания платы.

Дату фактического введения платы объявят на официальном сайте министерства и сайте оператора.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале министерства в МАКС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.