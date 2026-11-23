Правительство выделит средства на два железнодорожных парома для снабжения Калининградской области при ограничениях сухопутного транзита. О решении рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Life.ru .

Правительство направит на проект 38,1 млрд рублей из фонда национального благосостояния и 8,85 млрд рублей в виде федеральной субсидии. Фонд предоставит средства на возвратной основе через покупку облигаций предприятия «Росморпорт».

Строительство запланировано на 2026–2030 годы. За проект отвечает «Росморпорт», изготовить суда должен завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи. Паромы будут работать на маршруте Усть-Луга — Балтийск.

Мишустин отметил, что действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады осложняют работу предприятий региона. Новые суда должны снизить зависимость области от транзита через соседние государства.

По расчетам правительства, при полном прекращении сухопутного сообщения потребность в перевозках через переправу к 2031 году может достичь 6,8 млн тонн грузов в год. При сохранении транзита прогноз составляет 2 млн тонн ежегодно. Речь идет о возможных ограничениях, а не о введенной блокаде.

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