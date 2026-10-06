В Пушкинском округе избрали руководство совета депутатов и утвердили комиссии

Совет депутатов Пушкинского округа на первом заседании нового созыва 6 октября избрал председателя и его заместителей, утвердил состав постоянных комиссий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первом заседании совета депутатов нового созыва участвовали все избранные депутаты и глава Пушкинского округа Максим Красноцветов. Повестка включала 10 вопросов, посвященных формированию руководящих органов и структуре дальнейшей работы совета.

Депутаты единогласно избрали председателем совета Артема Садулу. Его заместителями стали Николай Михайлин и Нина Ушакова. Также совет утвердил состав постоянных комиссий. Они будут детально рассматривать законопроекты, муниципальные программы и вопросы местного значения перед вынесением на общие заседания.

На открытии сессии Максим Красноцветов подчеркнул важность совместной работы для развития территории.

«Уверен, что только совместная и слаженная работа позволит находить решения общих задач. Доверие жителей к власти во многом формируется конкретными делами и изменениями в округе. Главный показатель нашей работы — качество и уровень жизни людей. Желаю конструктивной и продуктивной работы», — отметил Максим Красноцветов.

В ближайшее время депутаты приступят к реализации наказов избирателей, рассмотрению проекта бюджета на следующий период и контролю за исполнением муниципальных контрактов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.