В Чехове продолжают реконструкцию коммунальных сетей

Реконструкция коммунальной инфраструктуры Чехова идет по утвержденному графику при участии Мособлводоканала. На сетях от котельной № 2 заменили более половины транзитного трубопровода и ввели обновленный участок в работу, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Чехове переоснащают коммунальную инфраструктуру по региональной программе совершенствования инженерных сетей и повышения энергоэффективности. Работы с участием Мособлводоканала идут без отклонений от утвержденного графика.

«Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего ведение государственной программы и эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По словам министра, сотрудники предприятия уже готовят инфраструктуру к зиме: заменяют изношенные элементы и наиболее уязвимые участки сетей, промывают резервуары чистой воды и устанавливают датчики телеметрии.

Наиболее активные работы идут на магистралях от котельной № 2. Здесь завершили демонтаж и укладку более 50% транзитного трубопровода. Обновленный участок введен в эксплуатацию.

На теплотрассе от котельной № 2 к центральным пунктам распределения и жилым кварталам строят девять тепловых камер. Они позволят перекрывать отдельные поврежденные участки или проводить плановое обслуживание без отключения отопления на целых улицах и в микрорайонах.

В ближайшее время рабочие приступят к теплоизоляции узловых соединений — мест врезок, где устанавливают новую запорную арматуру. После монтажа клапанов и задвижек эти зоны восстановят и включат в общую систему тепловых камер.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.