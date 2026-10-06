Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов

Загруженность дорог Московской области вечером во вторник, 6 октября, составляет 5 баллов. Движение затруднено в окружных центрах и на ряде шоссе в сторону области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вечером 6 октября загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов. Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах, а также в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Симферопольском, Можайском, Рублево-Успенском, Минском, Новорижском и Пятницком шоссе.

Минтранс Подмосковья напомнил автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и безопасную дистанцию. Водителям и пассажирам необходимо пристегиваться. За рулем нельзя отвлекаться на телефон или находиться в состоянии опьянения. Перед пешеходными переходами следует снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.