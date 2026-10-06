В Рузе перезахоронили неизвестного солдата Великой Отечественной войны
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Церемония перезахоронения останков неизвестного бойца Великой Отечественной войны прошла 6 октября в селе Архангельском Рузского муниципального округа. Солдата похоронили со всеми воинскими почестями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Жители села Архангельского обнаружили останки бойца Великой Отечественной войны во время строительных работ на одном из участков. Участники поискового отряда «Эхо войны» провели эксгумацию, но установить личность солдата не удалось: смертного медальона и личных вещей не нашли.
Перезахоронение состоялось 6 октября со всеми воинскими почестями. В церемонии участвовал депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев.
«Я благодарю жителей за неравнодушие и поисковиков, которые с честью и достоинством выполнили свою работу, отдав дань памяти павшему солдату. Мы склоняем головы перед подвигом каждого воина, защитившего Родину. Вечная память героям!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что многие павшие бойцы остались непогребенными в местах гибели, а их останки порой находят случайно.
«Каждый, кто отдал жизнь за свободу и независимость, должен быть предан земле с почестями. Наш долг — не оставить ни одного павшего солдата без памяти», — подчеркнул Андрей Сорокин.
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.