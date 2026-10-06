Казачата из Богородского округа посетили Центральный музей Российского казачества

Поездку организовали кураторы казачьих классов центра образования № 8 Богородского округа Мария Вячеславовна Юдина и Полина Вадимовна Козлова. Экскурсия прошла в рамках программы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Школьники узнали о боевом пути казаков, их быте и укладе жизни, познакомились с казачьей символикой — знаменами, бунчуками и знаками отличия. Экскурсоводы рассказали, как формировались казачьи общества, как передавались звания и почему казаки высоко ценили верность долгу и взаимовыручку.

В экспозиции представлены подлинные предметы разных эпох. Ребята рассматривали реликвии, задавали вопросы экскурсоводам и делились впечатлениями. Поездка помогла им лучше познакомиться с историей и традициями казачества, его ролью в истории России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.