49-летняя певица Анна Плетнева похвасталась шикарной фигурой в новом бикини

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сегодня в 17:56

49-летняя певица Анна Плетнева похвасталась шикарной фигурой в новом купальнике с пайетками. Она опубликовала серию откровенных снимков с отдыха на своей странице в социальных сетях.

«Новый купальник. Хвастаюсь», — лаконично подписала кадры артистка.

На опубликованных фотографиях исполнительница позирует под струями открытого уличного душа на фоне пальм и гостиничного бассейна.

Артистка предстала перед подписчиками в раздельном бикини. Лиф и плавки на завязках декорированы переливающимися бирюзово-синими пайетками.

Они подчеркивают тонкую талию, рельефный пресс и подтянутые формы знаменитости. Плетнева уверенно продемонстрировала результат постоянных тренировок в нескольких ракурсах с мокрыми распущенными волосами, собрав восторженные отклики фанатов.

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