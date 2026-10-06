Экономист Чирков призвал предпринимателей не откладывать выход на маркетплейсы

Экономист Максим Чирков считает нынешний момент подходящим для старта бизнеса на торговых интернет-площадках. Новые правила дают продавцам больше определенности и возможностей, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

С 1 октября в России вступил в силу закон «О платформенной экономике». Он требует подробно прописывать условия договоров площадок с продавцами, включая санкции и компенсации при форс-мажоре, и запрещает одностороннее снижение цен.

Доцент факультета госуправления МГУ имени Ломоносова Максим Чирков пояснил, что площадки адаптируются к новым правилам. После атак украинских беспилотников на склады они распределяют товары между разными хранилищами, чтобы снизить риск потерь.

Разработчики стратегии платформенной экономики планируют увеличить вклад площадок в несырьевой экспорт с 3,3% до 5–6,3% к 2030 году. Чирков считает, что ждать удобного момента для открытия бизнеса — плохая стратегия.

«Есть люди, которым комфортнее работать в найме, а есть те, кто хочет создать собственный бизнес. Это разные типы. Если мы говорим о вторых, то для них любой кризис или период перехода на новые правила, какой мы наблюдаем сейчас, может стать не просто удобным поводом зайти на рынок, но и точкой быстрого и качественного роста», — подчеркнул эксперт.

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