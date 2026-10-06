Шувалов: пострадавшим при атаке БПЛА жителям Дмитровского округа окажут помощь

В Дмитровском муниципальном округе Московской области жилые дома и имущество граждан получили повреждения в результате ночного налета беспилотников ВСУ. С раннего утра на пострадавших адресах работают первый заместитель главы округа Евгений Тертышников, руководители территориальных отделов и оперативные службы, сообщает глава м. о. Михаил Шувалов в своем Telegram-канале .

Специалисты проводят поквартирные и подомовые обходы. Они оценивают масштабы разрушений и рассчитывают объем необходимых восстановительных работ, разъясняя жильцам алгоритм получения помощи.

Шувалов подчеркнул, что среди населения никто не погиб и не пострадал. Руководитель округа пообещал полностью восстановить все поврежденные объекты и оказать адресную помощь каждому нуждающемуся. Также он призвал жителей соблюдать правила безопасности и не приближаться к упавшим БПЛА или их обломкам в случае обнаружения.

Утром 6 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Подмосковья 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. В семи из них были повреждены 47 частных домов — в Ступине, Наро-Фоминске, Дмитрове, Домодедове, Истре, Серпухове и Волоколамске.

По словам Воробьева, два человека погибли, девять пострадали.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил губернатор Московской области.

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