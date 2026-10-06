Автоэксперт Евгений Балабас предупредил об опасности защитных кабин на велосипедах курьеров. Пленка и закрытые капюшоны ограничивают видимость даже при отличном знании правил дорожного движения, сообщает MIR24.TV .

С 15 октября Москва вводит обязательное тестирование курьеров на знание правил дорожного движения в системе «АРТ». Без успешной проверки их не допустят к доставке. Нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат действует год. До 14 октября тестирование остается добровольным.

По словам Балабаса, зимой, осенью и весной курьеры устанавливают на велосипеды каркасы с полиэтиленовой пленкой для защиты от ветра. Она быстро загрязняется, а средств очистки нет. Закрытые капюшоны дополнительно сужают обзор. При этом электровелосипеды движутся быстрее обычных.

«Из-за этого и возникает серьезная опасность: курьер может не заметить ни автомобиль, ни пешехода. Во многих ситуациях обзор настолько ограничен, что риск ДТП существенно возрастает. Этот момент, к сожалению, сильно недооценивают. Даже отличное знание ПДД не решает проблему: можно прекрасно знать правила дорожного движения, но из-за эффекта туннельного зрения плохо видеть возникающие на дороге опасности. Сосредотачиваются в основном на соблюдении ПДД, но это не единственная проблема», — подчеркнул Евгений Балабас.

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