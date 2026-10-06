Раздеться и «поиграть» языком: стример разводил девушек на эротику в эфире

В Тюмени 25-летний стример по имени Андрей выстроил схему заработка на тайных трансляциях видеозвонков с девушками, выдавая публичный эфир за приватное онлайн-свидание. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Молодой человек заводил знакомства через дейтинг-боты в мессенджерах, после чего предлагал собеседницам перейти в закрытый видеочат. Одновременно с этим блогер запускал стрим на платформе Twitch, где зрители в реальном времени переводили ему денежные донаты за выполнение девушками пикантных заданий. Например, жертв просили раздеться до нижнего белья, «поиграть языком» или показать ноги.

Доверчивые участницы искренне полагали, что общаются тет-а-тет, тогда как за ними наблюдали сотни пользователей. За выполнение одного из таких запросов зритель заплатил почти 40 тыс. рублей.

Обман раскрылся случайно. После того, как стример проигнорировал очередную собеседницу, девушка попыталась найти его профили в социальных сетях. В ходе поисков она наткнулась на его Twitch-канал, где прямо на главной странице обнаружила фрагменты видеозаписи собственного свидания. Поняв, что разоблачен, Андрей поспешно удалил весь компрометирующий контент.

Журналисты пообщались с другими девушками, чьи лица попали на записи стримов тюменца. Ни одна из них не подозревала о ведущейся трансляции. Они отрицают предоставление согласия на публикацию столь интимных материалов.

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