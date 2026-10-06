Пятигорск и Калининград вошли в топ бюджетных направлений на ноябрь

Пятигорск и Калининград оказались среди самых доступных популярных направлений России на ноябрьские праздники. Средняя стоимость забронированной ночи там составляет 4 — 4,5 тыс. рублей соответственно, сообщает RT .

Сервис бронирования отелей и апартаментов «Островок» изучил бронирования на период с 31 октября по 8 ноября. Аналитики включили в исследование дни вокруг выходного 4 ноября, поскольку россияне могут продлить отдых за счет отпуска или отгулов. Средняя стоимость забронированной ночи составляет 5,5 тыс. рублей по России и 9,2 тыс. рублей за рубежом.

«Пятигорск — 4 тыс. рублей, Калининград — 4,5 тыс. рублей, Владимир — 4,5 тыс. рублей, Иркутск — 4,7 тыс. рублей, Санкт-Петербург — 4,5 тыс. рублей», — перечислили представители компании самые бюджетные популярные российские направления.

В число наиболее доступных зарубежных направлений вошли Узбекистан — 5,4 тыс. рублей за ночь, Армения — 5,8 тыс. рублей, Азербайджан — 6,2 тыс. рублей, Белоруссия и Турция — по 6,6 тыс. рублей.

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