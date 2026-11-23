Молдова направила официальную ноту о прекращении членства в Содружестве Независимых Государств. Об этом заявил постоянный представитель России при СНГ Александр Лукашевич, сообщает «Царьград» .

На полях заседания Совета постпредов СНГ в Минске Лукашевич рассказал о намерении Кишинева сохранить часть экономических договоренностей.

«То, что Молдова выходит, — это однозначно. Она сообщила об этом официально нотой Министерства иностранных дел. Другое дело, что есть интерес остаться в целом ряде соглашений, которые связаны с экономикой, торговлей», — подчеркнул дипломат.

Россия предлагает включить в план работы Совета на будущий год рассмотрение хода оформления выхода Молдовы. Сторонам предстоит определить, в каких соглашениях республика может и готова остаться. По словам Лукашевича, договор о зоне свободной торговли связан с протоколами, действующими только для стран СНГ.

Дипломат отметил, что власти Молдовы приняли решение без широкого общественного обсуждения. Он считает необходимым референдум, поскольку выход повлияет на благосостояние населения.

Также предстоит урегулировать долги перед органами СНГ, в том числе в сфере железнодорожного транспорта. В ближайшие дни планируется встреча с молдавскими финансовыми учреждениями для обсуждения расчетов и сверки данных.

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