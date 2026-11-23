Рабочий погиб при падении с высоты 16-го этажа в Москве Происшествия сегодня в 15:45 Фото - © Медиасток.рф

На Северодвинской улице в Москве строитель разбился насмерть после падения из фасадной люльки. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Трагедия произошла во время выполнения работ по ремонту фасада здания. На уровне 16-го этажа у подъемного оборудования оборвался трос. Спасти упавшего с большой высоты мужчину не удалось. От полученных травм он скончался. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.