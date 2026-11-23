Суд дал ветеринарам по пять лет условно за страховки на вымышленных питомцев

Перовский суд Москвы признал двух ветеринаров виновными в 56 эпизодах мошенничества. Они получали выплаты за лечение и гибель несуществующих животных, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Суд назначил каждой подсудимой пять лет условно и запретил заниматься ветеринарной деятельностью на три года. С них взыскали 3 млн 706 тысяч рублей в пользу страховой компании. Возместить ущерб они должны в течение девяти месяцев после вступления приговора в законную силу.

Схема работала в 2021 году. Женщины оформляли страховки на вымышленных котов и собак, затем представляли документы об их болезнях, операциях и смерти. За каждый страховой случай они получали от 50 тысяч рублей. Общая сумма хищений составила почти 4 млн рублей.

Одна из осужденных, жительница Подмосковья, прежде работала в ветклинике «Верный друг». По заявлению администрации, она украла деньги и документы клиники, а также скопировала фирменные печати. Для поддельных справок женщина использовала эти данные и реквизиты других клиник.

Схему раскрыли после передачи портфеля договоров более крупному страховщику: его сотрудники заметили нарушения и обратились к правоохранителям. Дела других предполагаемых участников следствие выделило в отдельное производство.

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