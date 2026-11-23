Центральная модельная библиотека Долгопрудного предлагает посетителям от 10 лет попробовать себя в роли пилота реактивного самолета или гонщика «Формулы-1» в виртуальной реальности. Сеансы проходят по будням по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В детском зале Центральной модельной библиотеки Долгопрудного можно совершить виртуальный полет или попробовать себя в автогонках. Авиасимуляторы позволяют управлять гражданским или военным самолетом, выполнять полетные задания и отрабатывать посадку.

Сеансы проходят по понедельникам, средам и четвергам с 15:00 до 17:00, по вторникам и пятницам — с 14:00 до 19:00. Адрес библиотеки: ул. Дирижабельная, 17. Записаться можно по телефону +7 (495) 408-57-11. Возрастное ограничение — строго 10+. Дети до 14 лет должны приходить в сопровождении законного представителя.

Виртуальные полеты стали доступны благодаря губернаторскому проекту, в рамках которого Центральная библиотека Долгопрудного получила статус модельной. Ее пространство объединило книги и современные технологии, в том числе авиасимуляторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.