Мошенники выдают себя за храмы и собирают деньги на онлайн-молебны

Злоумышленники обещают молитвы «особой силы» и прием заказов на обряды практически во всех храмах России, включая храмы-музеи. Иеромонах Макарий (Маркиш) из Иваново-Вознесенской епархии призвал проверять сведения о священнослужителях.

«Голова на плечах есть. Любой священнослужитель, который ведет работу в интернете, как и я, например, указывает ссылку, к какой епархии он относится, какую занимает должность. Телефон есть, звоните, проверяйте, пожалуйста», — пояснил он.

Иеромонах подчеркнул: добровольное пожертвование отличается от платы за молитву. Рекомендуемую сумму можно уменьшить или увеличить. Если денег нет, человеку нельзя отказать в таинстве или приеме записки с именами для молитвы. Пожертвования помогают храмам покрывать расходы на богослужения.

По словам Макария, на настоящего священника, требующего фиксированную плату, следует жаловаться архиерею. Мошенниками должны заниматься правоохранительные органы.

В 2023 году 59-летняя жительница Мантуровского района Курской области перевела таким «молельщикам» 449 тысяч рублей. Она потратила все сбережения, затем взяла кредит.

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