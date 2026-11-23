Педагоги Анатолий Ермилович и Роза Ивановна Аникины из Коломны отметили благодатную свадьбу — 70 лет совместной жизни. С юбилеем их 20 ноября поздравил глава городского округа Виктор Верещагин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анатолий Ермилович и Роза Ивановна Аникины сыграли студенческую свадьбу в 1956 году. С тех пор супруги были рядом в учебе, семейной жизни и на работе.

Роза Ивановна окончила физико-математический факультет Коломенского учительского института — нынешнего государственного социально-гуманитарного университета. Она посвятила преподаванию 54 года, три десятилетия возглавляла подготовительное отделение и воспитала не одно поколение коломенских студентов.

Анатолий Ермилович учился на том же факультете. Он прошел путь от завуча по техобучению в школе №9 до доцента, кандидата педагогических наук. В Коломенском пединституте он преподавал 50 лет и много лет руководил кафедрой.

Глава городского округа Коломна Виктор Верещагин 20 ноября лично поздравил супругов с благодатной свадьбой.

«Они вместе строили науку, вместе воспитывали детей, став надежной опорой друг для друга. Сегодня их династию продолжают сын, дочь, внуки и три правнучки. Это редкий и драгоценный дар настоящей любви и мудрости», — сказал Виктор Верещагин.

Он пожелал супругам крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и заботы близких, а также еще многих лет жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.