сегодня в 15:34

В Старой Купавне на маршрут 57К выпустят два новых автобуса

Компания «Магистраль» вводит в эксплуатацию два автобуса «Газель Сити» на маршруте 57К в Старой Купавне. Они заменят машины, отработавшие на линии более пяти лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перевозчик «Магистраль», обслуживающий маршрут 57К в Старой Купавне, обновляет подвижной состав. Два новых автобуса «Газель Сити» придут на смену транспорту, который работал на линии более пяти лет.

Машины оборудованы откидными аппарелями для маломобильных пассажиров и родителей с колясками. В автобусах предусмотрены просторный салон, дополнительные отопители, широкие распашные двери, мягкая пневматическая подвеска и яркие информационные табло.

Компания «Магистраль» занимается пассажирскими перевозками более 20 лет. Обновление автопарка направлено на повышение качества обслуживания, удобства и безопасности пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.