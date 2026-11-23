Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко заявил о готовности республики сотрудничать с российскими регионами в режиме «24 на 7», сообщает «Царьград» .

Лукашенко назвал российский рынок ключевым для Беларуси. По его словам, на нем остается много незанятых ниш, а Минск открыт для совместной работы по всем направлениям.

«Мы рады, что вы приехали, познакомились с нашими возможностями. Как я часто губернаторам, россиянам говорю, пожалуйста, мы готовы в этом направлении работать, как журналисты говорят, „24 на 7“», — сказал он.

Президент предложил создавать совместные предприятия, прежде всего в машиностроении. Он отметил сходство экономических профилей Беларуси и Омской области, выделив также сельское хозяйство и деревообработку. По его словам, в республике уже действуют два мультибрендовых центра обслуживания техники.

Отдельно Лукашенко предложил ремонтировать и производить трамваи для региона. Он отметил спрос на белорусские трамваи в крупных городах и сообщил о планах развивать эту линейку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.