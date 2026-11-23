В Ленинском округе помогают участникам СВО и их семьям решать вопросы

Заместитель главы Ленинского округа Анастасия Забелина 20 ноября встретилась с близкими участников специальной военной операции и взяла на контроль жилищный вопрос матери бойца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском округе регулярно проходят встречи с участниками СВО и их родными. Заместители главы администрации и депутаты лично курируют обращения, помогают решать вопросы и рассказывают семьям о доступных льготах.

«Поддержка участников СВО и их семей — одно из приоритетных направлений работы администрации Ленинского округа. Мы регулярно встречаемся с бойцами и их родными, чтобы слышать их запросы и оперативно решать возникающие вопросы», — отметил глава округа Станислав Каторов.

На встрече 20 ноября заместитель главы округа Анастасия Забелина взяла на личный контроль обращение матери участника СВО по поводу жилья. Предстоит выяснить, где находятся документы, собранные для переселения, и помочь разобраться в порядке получения квартиры.

Недавно в территориальном отделе «Картинский» заместитель главы округа Татьяна Калямина и депутат Олег Тихонов встретились с бойцом СВО Евгением. Благодаря их совместной работе сформировали гуманитарный груз и передали его на фронт.

На прошлой неделе в библиотеке поселка Совхоз имени Ленина также прошла встреча с семьями и женами участников СВО. Здесь по инициативе заведующей Марии Мошоновой создан музей памяти бойцов поселка с их личными вещами, фотографиями и наградами.

В разговоре за чашкой чая участвовали начальник экономического управления администрации округа Юлия Цайтлер, начальник территориального отдела «Картинский» Олеся Боева и окружные депутаты. Семьи поделились вопросами, депутаты зафиксировали все обращения для дальнейшей проработки.

В пресс-службе подчеркнули, что такие встречи помогают оперативно реагировать на потребности бойцов и их близких и оказывать адресную помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.