Беларусь с начала 2025 года посетили без виз 226 323 иностранца

С начала 2025 года в Беларусь без виз въехали 226 323 иностранца из 38 государств. Данные 23 ноября представил Государственный пограничный комитет, сообщает «Царьград» .

С 15 апреля 2022 года Беларусь посетили без виз 1 484 492 иностранца. В этот день режим начал действовать для жителей Литвы и Латвии, а также латвийских неграждан. Сведения пограничного комитета передает БЕЛТА.

Чаще всего в страну приезжают граждане соседних государств. Из Литвы прибыли 748 083 человека — более половины общего числа гостей, из Латвии — 467 330, из Польши — 169 904. Польские граждане получили возможность въезжать без виз с 1 июля 2022 года.

С 19 июля 2024 года расширенный безвизовый режим охватывает граждан 35 европейских государств. За этот период границу пересекли 99 175 человек.

Глава государства продлил безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. Условия посещения страны опубликованы на информационном портале Государственного пограничного комитета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.