Палаты Олисова стали домом для народного творчества в Нижнем Новгороде

Каменные палаты построили примерно в 1676 году на средства купца Афанасия Олисова. Двухэтажное здание отличают высокое крыльцо, фигурные наличники и изразцы. Тогда же на Ильинской горе возвели Успенскую церковь.

История центра началась в 1936 году с методического кабинета в Горьком. Учреждение организовывало выставки художников-самоучек, записывало фольклор и готовило руководителей коллективов. В первом областном смотре 1943–1944 годов участвовали 540 коллективов, а спустя год — 2300.

В 1979 году Дом народного творчества преобразовали в областной научно-методический центр. В этот период он переехал в палаты. 14 ноября 1996 года «Нижегородская правда» посвятила статью его 60-летию. Директор Надежда Хрящева рассказала Ирине Мухиной о поддержке ремесленников и будущих проектах.

Сейчас палаты использует Нижегородская епархия. Здание имеет статус памятника федерального значения. В 2021 году его отреставрировали; рядом установили тактильный макет. Внутри работает небольшой музей. Центр народного творчества переехал на улицу Рождественскую и продолжил проводить выступления, праздники и творческие встречи.

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