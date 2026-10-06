Мерзкий перфоманс: неадекват пописал на клумбу и мастурбировал во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Луговой мужчина устроил возмутительный перфоманс. Сначала он пописал на клумбу возле дороги, затем прямо там начал мастурбировать на глазах десятков проезжающих мимо автомобилистов, сообщает DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия .

По словам очевидцев, неадекватный прохожий выбрал городскую клумбу в качестве туалета. Все это происходило средь бела дня на глазах у десятков автомобилистов и прохожих.

На опубликованных кадрах видно, что во время мастурбации мужчина оглядывался по сторонам и продолжал свои действия. Инцидент вызвал волну негодования у свидетелей произошедшего.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. О дальнейшей судьбе мужчины пока ничего неизвестно.

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