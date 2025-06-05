Почему охлаждается автомобильный рынок в России — мнение эксперта

Снижение продаж новых автомобилей в России на 28% за первые пять месяцев 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, является результатом сложного переплетения экономических и рыночных факторов. Главная причина — сдерживающее влияние высокой ключевой ставки Центробанка на потребительский и деловой спрос, заявила РИАМО генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.

По ее мнению, дорогие кредиты делают покупку машины с помощью займа недоступной или крайне невыгодной для значительной части населения и бизнеса. Это особенно ярко проявилось в сегментах коммерческого транспорта: продажи грузовиков и автобусов рухнули более чем на 50%, что сигнализирует о сокращении инвестиций компаний в обновление парка из-за дороговизны заемных средств и экономической неопределенности.

Параллельно рынок столкнулся с проблемой переизбытка предложения, особенно на фоне активного импорта китайских машин, отмечает эксперт. Дилеры оказались перегружены запасами, что вынуждает их распродавать автомобили со скидками до миллиона рублей. Содержание этих «стоков» стало крайне затратным именно из-за высокой ставки ЦБ, подталкивая к демпингу. Однако даже значительные скидки пока не могут компенсировать падение покупательской способности и осторожность потребителей, подчеркивает Франк.

«Снижение продаж отечественных марок на 10% указывает на то, что проблема носит системный характер, а не связана только с импортом. Общее насыщение спроса после периода активных покупок в предыдущие годы, адаптация к изменившемуся модельному ряду (где теперь доминируют китайские бренды) наряду с ростом цен на машины и их обслуживание в условиях инфляции — все это дополнительно охлаждает рынок», — говорит эксперт.

Таким образом, рекордное падение продаж — это симптом сочетания дорогих денег, избытка товара на складах и сдержанных настроений как рядовых россиян, так и бизнеса в условиях непростой экономической конъюнктуры.