Сварщики Мособлгаза представят Россию на международном конкурсе в Китае

Андрей Моисеев и Сергей Якунин из Мособлгаза выступят в составе сборной России на международном конкурсе сварщиков Arc Cup в китайском Наньтуне с 15 по 20 октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Сварщики Мособлгаза Андрей Моисеев и Сергей Якунин будут соревноваться в номинации по газосварке на Arc Cup International Welding Competition-2026, известном как «Кубок дуги». Конкурс пройдет с 15 по 20 октября в Наньтуне, провинция Цзянсу.

В сборную России вошли 20 профессионалов из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Башкортостана и других регионов. Команду формирует и сопровождает Национальное агентство контроля сварки (НАКС).

Первая встреча сборной в полном составе состоялась 5 октября. В ближайшую неделю Моисеев и Якунин будут готовиться вместе с другими участниками на общей тренировочной площадке. Совместная подготовка позволит отработать стандарты и согласовать подходы к конкурсным заданиям.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов пожелал специалистам удачи.

«Участие сварщиков в международном чемпионате — это не только признание их личного мастерства, но и показатель высокого уровня подготовки кадров в топливно-энергетическом комплексе Подмосковья. Уверен, что их опыт и точность в работе станут весомым вкладом в общий результат сборной России», — отметил Воропанов.

Участие в Arc Cup позволит продемонстрировать уровень российской школы сварки, обменяться опытом с зарубежными коллегами и подтвердить конкурентоспособность отечественных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.