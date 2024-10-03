Казанский аэропорт приостановил работу с 06:00 в четверг
SHOT: аэропорт Казани временно не работает из-за угрозы БПЛА ВСУ
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Казанский аэропорт временно приостановил работу с 06:00 в четверг. Воздушная гавань не принимает самолеты и не отправляет их, сообщает SHOT.
Одна из версий, почему не работает аэропорт Казани, — угроза БПЛА. Официальная причина от Росавиации — обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В прошлый раз аэропорт Казани приостановил прием и отправку самолетов 10 сентября. Ограничения вводились, по предварительной информации, из-за угрозы атаки украинских беспилотников.
Ранее ВСУ устроили налет дронов на территорию России ночью 3 октября. Было ликвидировано 113 беспилотников противника.