Казанский аэропорт приостановил работу с 06:00 в четверг

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Казанский аэропорт временно приостановил работу с 06:00 в четверг. Воздушная гавань не принимает самолеты и не отправляет их, сообщает SHOT .

Одна из версий, почему не работает аэропорт Казани, — угроза БПЛА. Официальная причина от Росавиации — обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В прошлый раз аэропорт Казани приостановил прием и отправку самолетов 10 сентября. Ограничения вводились, по предварительной информации, из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

Ранее ВСУ устроили налет дронов на территорию России ночью 3 октября. Было ликвидировано 113 беспилотников противника.