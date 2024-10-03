Украинские войска устроили налет дронов на территорию России ночью 3 октября

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Ночью ВСУ попытались нанести удар по территории России с помощью дронов самолетного типа. Однако атаку противника удалось пресечь средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ.

За ночь российские войска вывели из строя 113 дронов ВСУ. Наибольшая их часть из этого количества направлялась в Белгородскую область — там уничтожили 73 беспилотника.

25 дронов сбили под Воронежем. 14 беспилотников ликвидировали над Курской, и один над Брянской областями.

Ночью ранее украинские войска тоже пытались атаковать Белгородщину. 2 октября сбили шесть дронов противника.