Аэропорт Казани временно не принимает самолеты

В казанском аэропорту начал действовать план «Ковер». Пока он действует, аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщает Baza .

Ограничения ввели, по предварительной информации, из-за угрозы атаки украинских дронов.

План «Ковер» активируется после сигнала, который подают войска ПВО в аэропорты. Пока он действует, из опасного района нужно вывести все самолеты, которые находятся в воздухе.

Ранее аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку рейсов. Это могло произойти из-за угрозы атаки украинских беспилотников.