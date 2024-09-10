Прием и отправка самолетов в аэропорту Внуково временно закрыта

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ТАСС: аэропорт Внуково уже более шести часов не принимает самолеты

Московский аэропорт Внуково временно не работает уже на протяжении более шести часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиационной гавани.

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Сообщается, что ограничение введено «по независящим от воздушной гавани причинам».

Временно работу приостановил и аэропорт Домодедово. Причина заключается в атаке украинских беспилотников на Московский регион.

Ранее движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за украинского беспилотника. Его осколки лежали на дороге и рисковали повредить автомобили жителей региона.