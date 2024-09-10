РИА Новости: Домодедово приостановил работу из-за атаки БПЛА на Москву

сегодня в 07:20

Аэропорт Домодедово на время перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей авиагавани.

Работа аэропорта временно приостановлена из-за атаки беспилотников на Москву. Самолеты, летящие в столицу, перенаправляют на запасные аэродромы Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и других. Туда отправили уже 13 рейсов.

Представитель аэропорта Домодедово отметила, что с людьми, чьи рейсы задержали или перенесли, взаимодействуют сотрудники авиационных компаний. Представители фирм соблюдают требования законодательства по отношению к пассажирам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ночью украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Раменском. В ходе этого нападения умерла 46-летняя женщина, еще три человека попали в больницу.