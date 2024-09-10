Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыто из-за БПЛА ВСУ

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SHOT: обломки дрона ВСУ перекрыли движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы

Проезд по Каширскому шоссе по направлению к Москве стал временно недоступен из-за ночной атаки дронов ВСУ. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местные власти.

Движение перекрыто из-за того, что на дорогу упали обломки сбитого беспилотника противника. На сделанном местными жителями фото видно, как посреди дороги лежит оторванный элемент конструкции дрона.

Также по всей дороге разбросаны небольшие острые осколки беспилотника. Если водители наедут на них, то могут проколоть колеса.

Ранее аэропорт «Домодедово» приостановил работу из-за атаки украинских БПЛА на Москву. Самолеты перенаправляют в Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород и другие города.