Глава «АвтоВАЗа» Соколов: производство Lada Iskra локализовано на 90%

Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что с лета 2022 года платформа нового седана Lada Iskra прошла локализацию и реинжиниринг. Заново создали более 1000 деталей и компонентов, сообщает «Российская газета» .

«На сегодня платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%», — добавил Соколов.

Семейство моделей Lada Iskra начали разрабатывать совместно с Renault. От партнеров «АвтоВАЗу» досталась платформа, но после ухода компании с российского рынка начались работы по реинжинирингу.

Продажи Lada Iskra должны начаться 20 июля, но автодилеры Москвы уже получили первые машины. Новый седан в базовой комплектации Comfort будет стоить от 1,25 млн рублей. Самая дорогая комплектация Techno — от 1,58 млн рублей.