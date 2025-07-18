Автодилеры Москвы получили первые Lada Iskra
Фото - © Виталий Невар/РИА Новости
«Автоваз» 18 июля перечислит комплектации и озвучит стоимость новой модели Lada Iskra. Продажи должны начаться 20 июля, но автодилеры Москвы уже получили первые машины, сообщает ТАСС.
Пока дилерам передали только Iskra и Iskra Cross. Они продаются в двух расцветках — белый и «Фламенко».
Продажи откроют в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти в день 59-летия «Автоваза». Затем автомобили появятся и в других городах России, где работает дилерская сеть Lada.
Iskra будет продаваться в 3 вариантах — седан, универсал и универсал Cross. Есть разные комплектации: с механической коробкой передач, двигателем 1,6 л и мощностью 90 л/с; двигателем 1,6 л на механике и мощностью 106 л/с,. Третий вариант оснащения такой же, как и второй, но имеет автоматическую трансмиссию.