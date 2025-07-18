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Цена на Lada Iskra будет начинаться от 1,25 млн рублей

Новый седан Lada Iskra, продажи которого стартуют 20 июля, в базовой комплектации Comfort будет стоить от 1,25 млн рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что автомобиль будет оснащен всеми системами безопасности и комфорта, сообщает РИА Новости .

Версия Life включает в себя кондиционер и систему обогрева зеркал и передних сидений. Ее цена начинается с 1,32 млн рублей.

Комплектация Enjoy оснащена обогревом форсунок омывателя, круиз-контролем, сигнализацией, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету и мультимедийной системой Lada Enjoy Evo, в которую встроены сервисы от «Яндекса». Автомобиль будет стоить от 1,44 млн рублей.

Самая дорогая комплектация Techno — от 1,58 млн рублей. Ко всем перечисленным функциям добавлены подогрев задних сидений, ветрового стекла и руля, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки.

Ранее «АвтоВАЗ» в рамках ПМЭФ представила кроссовер собственного производства — Lada Azimut. Модель построена на базе Vesta. На форуме сообщили, что представленный белоснежный кроссовер разработан для «традиционного российского потребителя».