«АвтоВАЗ» представил собственный кроссовер Lada Azimut

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Модель построена на базе Vesta. На форуме сообщили, что представленный белоснежный кроссовер разработан для «традиционного российского потребителя».

В этом году «АвтоВАЗ» подготовил для гостей мероприятия насыщенную программу. Мировая премьера Lada собственной разработки стала ее центральным событием.

Также на ПМЭФ представили гоночную модификацию Lada Iskra черного цвета с белыми надписями Rostec и белой цифрой 2 на крыше и лобовом стекле. У этого авто усиленный двигатель 1,8 л мощностью 173 лошадиные силы.

Более того, компания показала автомобиль Lada Aura с черными «шашками» — стандартным обозначением такси. Машина выполнена в белом цвете. По периметру кузова у нее желтая полоска.