«АвтоВАЗ» показал на ПМЭФ гоночную модификацию Lada Iskra

Российский «АвтоВАЗ» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показал версию Lada Iskra Sport в гоночном оформлении, у машины усиленный двигатель, сообщает РИА Новости .

На ПМЭФ можно увидеть автомобиль Lada Iskra Sport черного цвета с белыми надписями Rostec и белой цифрой 2 на крыше и лобовом стекле.

У этого авто усиленный двигатель 1,8 л мощностью 173 лошадиные силы. Задняя часть кузова укреплена усиленной рамой. В данной Lada Iskra также стоят два передних спортивных кресла.

Lada Iskra — новое семейство автомобилей российского автопроизводителя компактного класса В. В него включили седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. У Lada эта модель займет место между Granta и Vesta.

ПМЭФ — это одно из самых известных и значимых мировых событий. В 2025 году он проходит с 18 по 21 июня. С 2006 года мероприятие проводится при участии президента РФ.

Ранее «АвтоВАЗ» заявлял, что представит на ПМЭФ первый кроссовер Lada собственной разработки и модель Lada Iskra.