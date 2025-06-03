«АвтоВАЗ» на ПМЭФ покажет первый кроссовер Lada собственной разработки

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) станет площадкой для премьеры «АвтоВАЗА». Компания представит первый кроссовер Lada собственной разработки, а также еще одну новинку — модель Lada Iskra, сообщает ТАСС .

В этом году «АвтоВАЗ» подготовил для гостей мероприятия насыщенную программу. Мировая премьера Lada собственной разработки станет ее центральным событием. Она состоится 18 июня.

«Кроме того, на стенде Самарской области будет представлена Lada Iskra, выход которой на рынок запланирован на июль 2025 года — в день рождения „АвтоВАЗА“», — говорится в сообщении компании.

На ПМЭФ будут сюрпризы и для любителей спортивных машин. На стенде покажут гоночную модификацию Iskra и ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2.

ПМЭФ — это одно из самых известных и значимых мировых событий. В это году он состоится с 18 по 21 июня. С 2006 года мероприятие проводится при участии президента России.