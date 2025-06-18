«АвтоВАЗ» представил модель Lada Aura для такси

Машина выполнена в белом цвете. По периметру кузова у нее желтая полоска. Продажи Lada Aura в стране стартовали 30 ноября прошлого года.

Также на ПМЭФ представлены другие модели. Например, Lada Iskra Sport в черном цвете и Lada Niva Sport.

ПМЭФ — это одно из самых известных и значимых мировых событий. В этом году он проходит с 18 по 21 июня. С 2006 года мероприятие проводится при участии президента России.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о самых доступных для россиян автомобилях. В топе по-прежнему Lada Vesta и Lada Granta. По словам эксперта, лидерами по продажам являются Chery, Haval и Geely Coolray, а также его белорусский аналог Belgee X50.