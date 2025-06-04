Россиянам назвали наиболее доступные автомобили

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Эксперт Попов: Chery, Haval и Geely Coolray — одни из наиболее доступных авто

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о самых доступных для россиян автомобилях, сообщает RT .

«Сейчас, поскольку государство субсидирует некоторым категориям граждан — молодым врачам, молодым учителям — приобретение определенного российского автомобиля, Lada Vesta по-прежнему в тренде. Популярна также Lada Granta», — отметил он.

По словам эксперта, лидерами по продажам являются Chery, Haval и Geely Coolray, а также его белорусский аналог Belgee X50.

Покупатели выбирают эти автомобили, поскольку считают, что с доступностью запчастей не возникнет сложностей. Belgee, фактически, представляет собой Geely Coolray белорусской сборки, предназначенный для рынков Белоруссии и России. Среди автомобилей более высокого класса все большую популярность завоевывает Changan. По мнению Попова, Changan превосходит конкурентов по оснащению, дизайну и динамике.

Он также подчеркнул, что наибольшим спросом среди импортных брендов пользуется Chery.