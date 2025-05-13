ГД приняла закон о локализации машин такси

13 мая Госдума приняла сразу во II и III чтениях законопроект, согласно которому в России вводятся требования к уровню локализации автомобилей такси, сообщает ТАСС .

Документ приняли в I чтении еще в начале прошлого года, однако председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал его «очень сырым». Законопроект пришлось дорабатывать.

Авторы документа — глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Проектом предлагается предоставить российским регионам право устанавливать обязательные требования к уровню локализации такси. Он в свою очередь измеряется баллами за выполнение техусловий.

Если закон примут, он может вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Чтобы включить авто в реестр такси, нужно будет выполнить одно из требований:

количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;

машину произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

При этом отмечается, что с 2033 года будет только один критерий -количество баллов локализации. Также для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока сделали исключения — там требования к такси будут применяться позже.

Ранее эксперты утверждали, что принятие закона о локализации машин такси может привести к росту тарифов и снижению количества машин.